KUTLAMALAR, Kızılkule önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi törenin ardından program, Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Burada öğrenciler tarafından Atatürk’ün Alanya’ya gelişiyle ilgili şiirler okundu, halk oyunları ekipleri tarafından zeybek gösterileri sergilendi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, Atatürk’ün Alanya ziyaretinin tarihi önemi bir kez daha vurgulandı. Programda yapılan konuşmalarda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere sağlık ve uzun ömür temennilerinde bulunuldu. 91 yıl önce gerçekleşen tarihi ziyaretin gururunu yaşayan Alanyalılar, düzenlenen etkinliklerle Atatürk’e olan bağlılık ve minnet duygularını bir kez daha ifade etti. Program, protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi