ALANYA Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi bütün meclis salonu ve izleyici sıraları Türk bayrakları ile donatıldı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Meclis Üyeleri ve toplantıyı izleyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte güçlü bir mesaj verdiler. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Özçelik, “Geçtiğimiz günlerde Türk bayrağımıza menfur bir girişim olmuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde bu girişimi protesto edebilmek adına bayrakları masalarımıza bıraktık. Alanya Belediye Meclisi olarak bunu protesto etmek istedik. Ay yıldızlı al bayrağımız hepimizin ve bayrağımız yere inmeyecek” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK ESKİ BELEDİYE BİNASI PROJESİNİ TANITTI

Başkan Özçelik meclisin açılış konuşmasında ilk olarak Eski Belediye Binası ile ilgili yapılan projeyi açıkladı. Yeni projeyi meclis üyeleri ile paylaşan Başkan Özçelik, “Eski Belediye Binamızla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. 3 binin üzerinde kişiyle anket yaptık ve görüşlerini aldık. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda halkımızdan gelen taleplerle hazırladığımız projenin neredeyse yüzde 90’a yakın örtüştüğünü gördük. Bu doğrultuda projemizi hazırladık. Burası mimari miras niteliğinde bir yapı. Proje, Türk mimarlık tarihinin önemli isimlerinden Vedat Dalokay’a ait. Dalokay ailesi ile de görüştük ve kendilerinin bu yapının restorasyon çalışmasına katkıları olup olamayacağını sorduk. Bir fiil çalışmalara dahil oldular, önerilerde bulundular ve özgün mimarinin korunmasını istediler. Biz de çok büyük bir oranda o mimariyi koruduk ve bir proje hazırladık. Şu an güçlendirme projeleri hazırlanıyor daha sonra ihale aşamasına geçecek. Projenin içerisinde çok amaçlı ve esnek planlar tasarlandı. Konferans salonları, açık-kapalı sergi alanları, festival ve etkinlikler için kulis alanları var. Farklı ölçeklerde ve farklı kullanım amaçlarında atölyeler var. Oradaki başkanlık makamını da müze anlamında mobilyası ve görünümü ile koruyalım dedik. En üst katına ‘uyumayan kütüphane’ yapacağız. Kütüphanemizin içerisinde çocuğu ile gelen annelere ve babalara özel çalışma alanları hazırlanacak. Sosyal ve kamusal alan olarak bir kitap kafe düşünüyoruz. Hediyelik eşya satış ofisi ile idari ofisler ve sıhhi alanlar da olacak. Projemizde bunlar var. Ayrıca yeni yayınlanan yangın yönetmeliğine uygun şekilde dışarıdan kötü görüntü oluşturmadan, kullanım amacına uygun olarak yangın merdivenleri yapılacak.” dedi.