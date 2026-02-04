Alanya’da 5 Şubat 2026 Perşembe günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Okurcalar’dan Şekerhane’ye kadar birçok mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Sabah saatlerinden itibaren başlayacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik, öğleden sonraya kadar verilemeyecek. Özellikle evde çalışanlar, esnaf ve küçük işletmeler için günün planlanması önem taşıyor.

OKURCALAR’DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Okurcalar Mahallesi’nde yapılacak yatırım çalışması nedeniyle uzun süreli bir kesinti yaşanacak.

Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

5 Şubat 2026 Perşembe Saat: 09.30 – 16.30

09.30 – 16.30 Etkilenen Yerler: Okurcalar Mahallesi 1007 Sokak, İlifos Caddesi ve çevresi

Okurcalar Mahallesi 1007 Sokak, İlifos Caddesi ve çevresi Kesinti Nedeni: Yatırım çalışması

Bu bölgede yaşayanların özellikle buzdolabı, modem ve elektronik cihazlar konusunda önlem alması gerekiyor.

MERKEZ MAHALLELERDE GÜVENLİK KESİNTİSİ

Alanya merkezde yer alan birçok mahallede ise iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle kısa süreli ama geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacak.

Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

5 Şubat 2026 Perşembe Saat: 09.00 – 12.00

09.00 – 12.00 Kesinti Nedeni: Güvenlik çalışması

Etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Büyükhasbahçe, Cumhuriyet, Cikcilli, Fığla, Güller Pınarı, Hacet ve Şekerhane mahalleleri ile bu mahallelerde bulunan; Hasan Akçalıoğlu Caddesi, Eminpaşa Sokak, Alaaiye Caddesi, Tosbağcı Sokak, Uzunsırt Caddesi, Kaçmaz Sokak, Çaybaşı Sokak ve çevresindeki birçok cadde ve sokak.

Özellikle merkezde iş yerleri bulunan esnafın, kısa süreli de olsa bu kesintiyi dikkate alarak hazırlık yapması öneriliyor.

Birçok kişi için bu tür kesintiler “küçük bir detay” gibi görünse de; evdeki internet, POS cihazları, asansörler ve günlük rutinler bu saatlerde doğrudan etkileniyor. Perşembe günü plan yaparken göz önünde bulundurmakta fayda var…