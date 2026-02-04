Yaklaşık 3 saat süren duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine Nuh B., suçsuz olduğunu ve öldürmediğini savundu. Sanık avukatları ise Senem Yanık’ın olaydan üç gün sonra rahatsızlığı nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini öne sürerek müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nuh B.’yi “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm ederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 8 Haziran 2024’te meydana geldi. İş görüşmesi için Adana’dan Gazipaşa’ya gelen 30 yaşındaki Nuh B., daha önce tanıdığı 28 yaşındaki Senem Yanık ile ilçedeki bir otelde bir gün konakladı. İkili daha sonra Adana’ya döndü. 11 Haziran’da evinin önünde rahatsızlanan Yanık, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yanık’ın ölümünün ardından Nuh B., durumu arkadaşlarından öğrendikten sonra Adana Emniyeti’ne giderek teslim oldu ve tutuklandı. Senem Yanık’ın yakınlarının şikâyeti üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan hastane raporları ve ifadeler doğrultusunda dosya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi ve dava Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tanık ifadelerinde, Nuh B.’nin Senem Yanık’ı darp ettiği ve Yanık’ın boynunun altındaki morlukları makyajla kapattığı iddia edildi. Sanık ise ifadesinde, Yanık’ın kendisini evliliğini bitirmekle tehdit ettiğini öne sürerek darp iddialarını reddetti ve Gazipaşa’daki otelde kafasını sehpayı çarptığını iddia etti.