Antalya genelinde beklenen kuvvetli yağışlar başlarken, çevredeki sismik hareketlilik Alanya’da tedirginliği artırdı.

SAĞANAK KAPIDA, HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Antalya, 5 Şubat Perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan son tahminlere göre, sağanak yağışlar Alanya dahil olmak üzere kent genelinde hafta sonuna kadar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 9 ila 16 derece arasında seyretmesi beklenirken, yetkililer özellikle ani sel, su baskını ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Günlük hayatını araçla sürdürenler, çocuklarını okula götürenler, sahil hattında çalışanlar için bu uyarılar pratikte tek anlama geliyor: dikkat. Biraz yağmur, biraz rüzgâr… Ama Alanya’da işler bazen bu kadar basit olmuyor.

YERİN ALTINDA DA HAREKET VAR

Gökyüzündeki hareketliliğe paralel olarak, yer altındaki gelişmeler de Alanya’da yakından takip ediliyor. Kumluca açıklarında meydana gelen son sarsıntıların ardından değerlendirmede bulunan Jeofizik Mühendisi Erman Kaptanoğlu, Alanya’nın doğrudan bir ana fay hattı üzerinde bulunmadığını ancak çevresindeki büyük fay sistemleri nedeniyle riskten tamamen uzak sayılamayacağını söyledi. Kaptanoğlu, özellikle Helen ve Kıbrıs yayları çevresinde biriken enerjiye dikkat çekerek, bölgede 4,5 ve üzeri büyüklükte depremlerin son dönemde daha sık hissedildiğini vurguladı. Bu durumun, sismik boşlukların dikkatle izlenmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

ALANYA’DA BU HAFTA ÇİFTE TEDBİR

Yağış, sel riski, kaygan yollar… Bir yanda bunlar konuşulurken, diğer yanda “deprem olur mu?” sorusu yeniden gündeme geliyor. Alanya’da yaşayanlar için bu hafta, hem gökyüzüne hem de yerin altına kulak kesilme haftası gibi. Bir uyarı daha, bir önlem daha… Çünkü günlük hayat tam da burada etkileniyor.