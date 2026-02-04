Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte Antalya ve Alanya’da krediyle ev almak yeniden hesaplanmaya başlandı. Güncel oranlarla aylık taksitler ne kadar oldu?

FAİZLER GERİLEDİ, HESAPLAR YENİDEN YAPILDI

Konut kredisi faizlerinde yaşanan sınırlı düşüş, özellikle Antalya ve Alanya’da ev almayı düşünen vatandaşları yeniden bankaların kapısına yönlendirdi. Kamu bankalarının ardından özel bankalarda da oranların %2,55 seviyelerine kadar gerilemesiyle birlikte, “hangi eve kaç TL taksit ödenir?” sorusu yeniden gündeme geldi. Artan kira fiyatları, özellikle merkez ve sahil mahallelerinde oturan aileleri kredi taksiti ile kira kıyaslaması yapmaya zorluyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA ORTALAMA EV FİYATLARI

2026 yılı itibarıyla piyasada oluşan ortalama satış fiyatları şu aralıklarda seyrediyor:

Antalya merkez: 3,5 – 4,5 milyon TL

Alanya merkez ve sahil hattı: 4 – 6 milyon TL

Alanya dış mahalleler: 3 – 4 milyon TL

Bu fiyatlar doğrultusunda en çok tercih edilen kredi tutarları da 1 ila 3 milyon TL bandında yoğunlaşıyor.

1 MİLYON TL KREDİ ÇEKEN NE KADAR ÖDÜYOR?

Güncel %2,55 faiz oranı ve 120 ay vade üzerinden yapılan hesaplamaya göre:

Kredi tutarı: 1.000.000 TL

Aylık taksit: yaklaşık 26.800 TL

Toplam geri ödeme: 3,2 milyon TL

Bu rakam, Antalya’da 25-30 bin TL bandında kira ödeyen birçok aile için “kira mı, taksit mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

2 MİLYON TL KREDİYLE HANGİ EVE GİRİLİR?

Özellikle Alanya’da orta segment bir daire almak isteyenlerin en çok tercih ettiği kredi tutarı 2 milyon TL seviyesinde.

Kredi tutarı: 2.000.000 TL

Aylık taksit: yaklaşık 53.600 TL

Bu tutarla, peşinatı olan bir alıcı Alanya’da 4-5 milyon TL bandındaki dairelere yönelebiliyor. Ancak bu taksit seviyesi, hane gelirinin güçlü olmasını zorunlu kılıyor.

3 MİLYON TL KREDİ: HERKESİN ALTINDAN KALKABİLECEĞİ BİR YÜK DEĞİL

Sahil hattında yeni veya lüks konut düşünenler için kullanılan 3 milyon TL kredi, tabloyu ciddi şekilde değiştiriyor.

Kredi tutarı: 3.000.000 TL

Aylık taksit: yaklaşık 80.000 TL

Bu seviyedeki taksitler, kredi kullanımını daha çok yatırımcılar ve yüksek gelir grubuyla sınırlı hale getiriyor.

GÜNLÜK HAYATTA KARŞILIĞI NE?

Antalya ve Alanya’da yaşayan bir aile için 27 bin TL’lik taksit; mutfak, fatura ve okul giderleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir planlama gerektiriyor. Ama kiraların 30 bin TL’yi aştığı mahallelerde, “en azından kendi evim olsun” düşüncesi de giderek güçleniyor. Biraz sessiz kalınan ama herkesin kafasında dönen hesap tam olarak bu.

FAİZLER BİR TIK DAHA DÜŞERSE NE OLUR?

Piyasa beklentilerine göre önümüzdeki aylarda faizlerin %2,40 bandına gerilemesi halinde, 1 milyon TL kredide aylık taksitler yaklaşık 24-25 bin TL seviyelerine inebilecek. Bu da kredi talebini Antalya ve Alanya’da daha da artırabilir.