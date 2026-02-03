Bademağacı Mahallesi’nde çıkan yangında bir piknik işletmesi zarar gördü, park halindeki otomobil tamamen yandı.

YANGIN GECE SAATLERİNDE ÇIKTI

Yangın, Alanya'ya bağlı Bademağacı Mahallesi’nde bulunan bir piknik alanında gece saatlerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede işletmenin büyük bölümünü sardı. Alevlerin hızla yayılması çevrede paniğe neden olurken, piknik alanı içerisinde bulunan bir otomobil de yangından kurtarılamadı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLUKLA KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangın uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Bir an… Her şey bir anda oldu zaten.

CAN KAYBI YOK, ZARAR BÜYÜK

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ancak piknik işletmesinde ciddi maddi hasar oluştu. Yanan otomobil ise tamamen hurdaya döndü. Mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan bu alanda benzer risklerin tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor. “Akşam saatleri, rüzgar da vardı” diyenler oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağı ya da kontrolsüz ateş ihtimalleri üzerinde duruluyor. Kesin neden, yapılacak teknik incelemenin ardından netleşecek.