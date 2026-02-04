Başkan Arıkan, deniz kirliliğinin sadece doğayı değil, şehrin tüm dinamiklerini etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Alanya’da deniz kirliliği meselesi artık yalnızca çevresel bir sorun değildir. Bu mesele; turizm ekmeğimiz, çocuklarımızın geleceği ve halk sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Deniz kirleniyorsa yalnızca su değil; umut kirlenir, emek kirlenir, gelecek kirlenir. Alanya’nın denizi; çocuklarımızın korkmadan yüzdüğü, ekmeğini turizmden kazanan esnafın umudu ve bu kentin yarınlara bıraktığı en değerli mirastır."

BELEDİYE YÖNETİMİNE "GECİKMİŞ CESARET" ELEŞTİRİSİ

CHP’li Alanya Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamalarına değinen Arıkan, isimlerin saklanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi:

"Zafer Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz: CHP’li Alanya Belediyesi yönetiminin, 'bugüne kadar ifşa etmedik ama bundan sonra ederiz' şeklindeki yaklaşımı bu hayati mesele karşısında yetersiz, geç kalmış ve kabul edilemezdir. Denizi kirletenlerin isimlerini saklamak; çocuklarımızın sağlığını riske atmak, turizmi bile isteye yaralamak ve Alanya’nın geleceğine göz yummaktır."

"SORUMLULAR DERHAL AÇIKLANMALI"

Mücadelenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini savunan Arıkan:

"Eğer ortada bir kirlilik varsa; bu durum derhal kamuoyuyla paylaşılmalı, sorumlular açıkça açıklanmalı ve gecikmeden hukuki ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır. 'İfşa ederiz' demek yetmez. Bu şehir, ertelenmiş cesaretin bedelini daha fazla ödeyemez."

"HİÇBİR ÇIKAR ODAKLI ÇEVRE HALKTAN GÜÇLÜ DEĞİLDİR"

Meselenin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Arıkan, açıklamasını şu uyarıyla noktaladı: "Buradan açıkça uyarıyoruz: Denizi kirleten kim olursa olsun ister işletme ister kurum ister güçlü bir çıkar çevresi olsun, Alanya’nın çocuklarından, esnafından ve halkından daha güçlü değildir. Zafer Partisi olarak denizlerimizi kirletenlere karşı susmayacağız. Çocuklarımızın sağlığı için, turizmin geleceği için ve Alanya’nın onuru için bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız."