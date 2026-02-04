Avsallar’da yaşanan olayda seyir halindeki otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü son anda araçtan çıktı.

Alanya’da gece saatlerinde yoldan geçenleri durduran bir olay yaşandı. Avsallar Mahallesi Rubi Otel önünde Alanya istikametine doğru ilerleyen hususi bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.

ARAÇ BİR ANDA YANDI

Seyir halindeyken başlayan yangın, saniyeler içinde aracın büyük bölümünü sardı. O sırada yoldan geçen sürücüler ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bazıları araçlarını durdurdu, bazıları cep telefonlarına sarıldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik oluştu. Özellikle otel önünde yoğunlaşan trafikte araçlar kontrollü şekilde ilerledi. O anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.