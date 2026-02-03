TÜİK verileri açıklandı. Alanya’da şubat ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için kira artış oranı yüzde 33,98 oldu.

ALANYA’DA KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından Alanya’da hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanabilecek azami zam oranı netleşti. Buna göre şubat ayında sözleşmesi yenilenen kiracılara en fazla yüzde 33,98 oranında artış yapılabilecek. Bu oran, özellikle Alanya’da son aylarda zaten yüksek seyreden kira bedelleri nedeniyle kiracıların bütçesini bir kez daha zorlayacak gibi görünüyor.

TÜİK OCAK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun TÜİK açıkladığı verilere göre ocak ayında TÜFE aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak kaydedildi. Bu tablo doğrultusunda kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması hesaplandı ve şubat ayı için üst sınır yüzde 33,98 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay Alanya’da kira artış oranı yüzde 34,88’di. Yani artış oranında küçük bir düşüş var ama rakam hâlâ oldukça yüksek.

ŞUBAT AYINDA KİRACILARI NE KADAR ZAM BEKLİYOR?

Alanya’da şubat ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar için bu oran yasal üst sınır. Ev sahipleri bu oranın altında artış yapabiliyor ancak mahkeme kararı olmadan bu sınırın üzerine çıkılamıyor. Şu detaylar özellikle önemli:

Maaşlara yapılan zamlar kira artışı için gerekçe sayılmıyor.

Kira bedeli yılda sadece bir kez, sözleşme yenileme tarihinde artırılabiliyor.

TÜİK’in açıkladığı oran üst sınır kabul ediliyor.

Beş yılını dolduran kiracılar için ev sahipleri, arabuluculuk şartıyla kira tespit davası açabiliyor.

ALANYA İÇİN ÖRNEK KİRA HESAPLAMASI

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Zam oranı: %33,98

Zam tutarı: 10.194 TL

Yeni kira bedeli: 40.194 TL Yani Alanya’da 30 bin lira kira ödeyen bir kiracı, şubat ayı itibarıyla aylık 40 bin lirayı aşan bir bedelle karşı karşıya kalıyor.



Mevcut kira bedeli: 40.000 TL

Zam oranı: %33,98

Zam tutarı: 13.592 TL

Yeni kira bedeli: 53.592 TL Bu tablo, özellikle Alanya’da turizm bölgelerine yakın mahallelerde yaşayan kiracılar için ciddi bir yük anlamına geliyor.