Uzun süredir tartışılan erken emeklilik başlığında, 2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir süreç konuşuluyor.

EMEKLİLİK TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Çalışma hayatında yıllardır en çok konuşulan konuların başında gelen erken emeklilik, 2000 yılı sonrası SGK girişi bulunan çalışanlar açısından yeniden gündeme geldi. Yaş şartı nedeniyle emeklilik hayalini ertelemek zorunda kalan çok sayıda sigortalı için, kademeli geçiş modeli üzerinden yeni senaryolar değerlendiriliyor. Henüz yürürlüğe girmiş net bir yasa bulunmasa da, yapılan çalışmalar ve kulis bilgileri; prim günü ile yaş kriteri arasındaki dengenin yeniden ele alınabileceğini gösteriyor.

KADEMELİ GEÇİŞ MODELİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gündemdeki modelin temelinde kademeli emeklilik yer alıyor. Buna göre; 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi olan çalışanlar için, tek tip yaş sınırı yerine sigorta başlangıç tarihine göre değişen bir emeklilik takvimi oluşturulması hedefleniyor. Bu sistem, özellikle prim gününü büyük ölçüde tamamlamış ancak yaş engeline takılan çalışanları kapsıyor. Böylece herkes için sabit bir yaş yerine, çalışma süresine göre farklı bir emeklilik hesabı yapılması amaçlanıyor.

PRİM GÜN SAYISINDA ESNEKLİK MASADA

Düzenleme başlıkları arasında prim gün sayısına yönelik yeni esneklikler de bulunuyor. Özellikle eksik primi bulunan sigortalılar için; - Doğum borçlanması - Askerlik borçlanması - İsteğe bağlı prim tamamlama gibi mevcut uygulamaların daha işlevsel hale getirilmesi konuşuluyor. Bu sayede, emekliliğe çok yaklaşmış ancak birkaç yıl veya gün nedeniyle beklemek zorunda kalan çalışanların önü açılabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YENİ HESAPLAMALAR

Olası bir düzenleme halinde, emeklilik tarihleri ve hizmet dökümleri e-Devlet sistemi üzerinden güncellenecek. Sigortalılar, kendi prim ve yaş durumlarını dijital ortamda daha net görebilecek. Bu durum, hem SGK üzerindeki yoğunluğu azaltmayı hem de vatandaşın bilgiye daha hızlı ulaşmasını hedefliyor.

SSK’LILAR VE BAĞ-KUR’LULAR DA KAPSAMDA

Konuşulan model yalnızca SSK’lı çalışanları değil; Bağ-Kur’luları ve kendi hesabına çalışanları da kapsıyor. Özellikle küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri açısından bu başlık yakından takip ediliyor. Uzun yıllar prim ödemesine rağmen yaş ve gün şartı nedeniyle emeklilik hakkı elde edemeyen Bağ-Kur’lular için de yeni bir yol haritası ihtimali gündemde.

NET KARAR İÇİN GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Mevcut aşamada kamuoyuna yansıyan bilgiler; değerlendirme, taslak ve beklenti düzeyinde bulunuyor. Yasal düzenleme ve Resmi Gazete yayımları olmadan kesin emeklilik tarihi veya şart değişikliğinden söz etmek mümkün değil. Ancak 2000 sonrası SGK girişi olan milyonlarca çalışan için emeklilik sisteminde yeni bir sayfa açılabileceği beklentisi, çalışma hayatında dikkatle izleniyor.