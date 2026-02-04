Alanya Belediye Meclisi’nde gündeme damga vuran açıklamalar peş peşe geldi. Türk bayrağına yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla kırmızı beyaza bürünen meclis salonunda konuşan Başkan Osman Tarık Özçelik, turizm sezonu öncesi hem çevre düşmanlarına sert uyarılarda bulundu hem de kenti bekleyen büyük altyapı operasyonunun startını verdi.

KİRLİLİK YARATAN TESİSLER İFŞA EDİLECEK

Deniz temizliği konusunda artık tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizen Başkan Özçelik, foseptik atıklarını denize boşaltan işletmelere karşı strateji değiştirdiklerini duyurdu. Daha önce bu tesislere ciddi cezalar kesilmesine rağmen isimlerinin gizli tutulduğunu ve deşifre edilmediğini hatırlatan Özçelik, "2026 yılında bu hatayı yapan olursa kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, hepsini kamuoyuna ifşa edeceğiz" diyerek net bir gözdağı verdi.

BAKANLIKTAN KRİTİK TALEBE RET

Belediyenin deniz denetimlerini sıkılaştırmak için Ankara’dan talep ettiği desteğe ise olumsuz yanıt geldi. Büyükşehir yasası kapsamında 'Elektronik Gemi Denetleme Sistemi' ve 'deniz çöp toplama aracı' temini için bakanlığa başvurduklarını belirten Özçelik, bakanlığın bu talebe olumsuz görüş bildirdiğini açıkladı.

İSKELE YOLUNDA TRAFİK DURACAK

Alanya’nın kalbi İskele bölgesinde ise dev bir şantiye süreci başlıyor. Kızılkule’den Kaymakamlık Lojmanı’na kadar olan hattın komple kazılacağını duyuran Başkan, ihale sözleşmesinin imzalandığını ve keşif çalışmalarının hemen ardından ilk kazmanın vurulacağını belirtti. Bu kapsamda İskele yolu, altyapı çalışmaları tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak.

MALİYETLİ PROJE İPTAL, YENİ KÜLTÜR MERKEZİ GELİYOR

Eski belediye binası alanı için önceki dönemde hazırlanan ve yüksek maliyetiyle dikkat çeken proje tamamen rafa kaldırıldı. Mamadı bölgesi için düşünülen eski projenin iptal edildiğini açıklayan Özçelik, yerine sosyal donatıları zenginleştirilmiş, daha işlevsel yeni bir kompleks yapılacağını müjdeledi. Yeni projede konferans salonları, açık-kapalı sergi alanları ve festival fuayeleri yer alacak. Binanın en üst katı ise 7/24 hizmet verecek "Uyumayan Kütüphane" ve "Kitap Kafe" olarak gençlere tahsis edilecek.

DOĞU SAHİLLERİ İÇİN ACİL EYLEM

Seçim vaatleri arasında yer alan Kıyı Master Planı da resmen devreye alınıyor. Özellikle Alanya’nın doğu yakasındaki kıyı yapısının bozulduğuna ve kumsalların yok olduğuna dikkat çeken Özçelik, kumsal alanların yeniden kazanılması ve kıyı şeridinin eski güzelliğine kavuşması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.