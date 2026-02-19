​Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Fevzi Çakmak Caddesi, Sanayi Yolu üzerinden başlayarak Halil Ülker Okulu önüne kadar olan güzergahtaki asfaltlama işlemleri başarıyla tamamlandı. Yol üzerindeki bozulmaların giderilmesiyle birlikte, bölge trafiği daha güvenli ve akıcı hale getirildi.

‘MAHALLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ’

​Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, bölgedeki ulaşım kalitesinin arttığını vurguladı. Sönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Fevzi Çakmak Caddesi, Sanayi yolu üzerinden Halil Ülker Okulu önüne kadar olan kısımdaki çalışmalar tamamlandı. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Alanya Belediyemize ve emeği geçen tüm çalışan personeline mahallemiz adına teşekkür ederiz."