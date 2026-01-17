Sosyal medyada tanıştı, “zengin olacaksın” vaadine kandı

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.G., sosyal medya üzerinden M.E.G. isimli bir kişiyle tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili arasında güven oluşmasının ardından şüpheli, kripto para üzerinden yüksek kazanç sağlanacağını öne sürerek çocuktan para istedi.

“Zengin olacaksın” gibi sözlerle ikna edilen M.G.’ye, babasının banka hesabından kredi çekmesi yönünde telkinde bulunuldu.

Babasının hesabından gizlice kredi çekti

Dolandırıcının yönlendirmesiyle babasının telefonuna gizlice ulaşan çocuk, banka hesaplarına girerek 1,5 milyon TL kredi çekti. Parayı yine şüphelinin yönlendirmesiyle belirtilen hesaba aktaran M.G., kısa sürede kazanç elde etmeyi bekledi.

Ancak bir süre sonra M.E.G.’ye ulaşamayan çocuk, dolandırıldığını anlayarak ailesinden habersiz şekilde polise başvurdu.

Aynı yöntemle 4 kişiyi daha dolandırmış

İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şüpheli M.E.G.’nin aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

Operasyonla yakalandı, tutuklandı

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla M.E.G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.