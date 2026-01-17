İlk 11 güçlü, kulübe tartışmalı
Sarı-kırmızılıların sahaya çıktığı ilk 11’de
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Barış Alper, Sane ve Icardi gibi yıldız isimler yer alırken, yedek kulübedeki eksiklikler tribünlerde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Taraftarlar, özellikle transferde geç kalındığı gerekçesiyle yönetime sert eleştiriler yöneltti. Yapılan yorumlarda, “İlk 11 harika ama kulübeden oyuna girecek isim yok” ve “Bu yedeklerle sezonu taşımak zor” gibi ifadeler öne çıktı.
Gaziantep FK maçında Galatasaray’ın yedek kulübesi
-
Batuhan Şen
-
Günay Güvenç
-
Kaan Ayhan
-
Yusuf Demir
-
Cihan Akgün
-
Ahmed Kutucu
-
Eyüp Can Karasu
-
Kazımcan Karataş
-
Dağhan Kahraman
Gözler transfere çevrildi
Yaşanan bu tablo sonrası Galatasaray taraftarı, özellikle şampiyonluk yarışının kritik virajında kadronun derinliğinin artırılması gerektiğini savunarak yönetimden acil transfer hamlesi beklediklerini net şekilde dile getirdi.