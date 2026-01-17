İlk 11 güçlü, kulübe tartışmalı

Sarı-kırmızılıların sahaya çıktığı ilk 11’de

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Barış Alper, Sane ve Icardi gibi yıldız isimler yer alırken, yedek kulübedeki eksiklikler tribünlerde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Taraftarlar, özellikle transferde geç kalındığı gerekçesiyle yönetime sert eleştiriler yöneltti. Yapılan yorumlarda, “İlk 11 harika ama kulübeden oyuna girecek isim yok” ve “Bu yedeklerle sezonu taşımak zor” gibi ifadeler öne çıktı.

Gaziantep FK maçında Galatasaray’ın yedek kulübesi

Batuhan Şen

Günay Güvenç

Kaan Ayhan

Yusuf Demir

Cihan Akgün

Ahmed Kutucu

Eyüp Can Karasu

Kazımcan Karataş

Dağhan Kahraman

Gözler transfere çevrildi

Yaşanan bu tablo sonrası Galatasaray taraftarı, özellikle şampiyonluk yarışının kritik virajında kadronun derinliğinin artırılması gerektiğini savunarak yönetimden acil transfer hamlesi beklediklerini net şekilde dile getirdi.