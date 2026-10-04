2026-KPSS Ön Lisans sınavı için beklenen gün geldi. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınava katılacak adaylar, sınavın başlangıç ve bitiş saatini, soru sayısını ve cevaplama süresini araştırıyor.

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor.

ÖSYM kuralları gereği saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların yaşanabilecek trafik ve ulaşım yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.

Sınav, Türkiye genelindeki 81 ilin yanı sıra KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da da uygulanacak.

120 SORU İÇİN 130 DAKİKA SÜRE VERİLECEK

KPSS Ön Lisans’ta adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav için 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 10.15’te başlayacak sınav, normal süre kapsamında saat 12.25’te sona erecek. Ek süre hakkı bulunan engelli adaylar ise gerekli şartları sağlamaları halinde 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

SONUÇLAR 30 EKİM'DE AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sınav sonuçları, yeni bir sınav yapılamaması durumunda bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini koruyacak.

1,5 MİLYONDAN FAZLA ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un verdiği bilgilere göre sınava toplam 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Bu adayların 989 bin 326’sını kadın, 603 bin 872’sini ise erkek adaylar oluşturdu.

En fazla başvurunun İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldığı açıklanırken, Lefkoşa’da 1.249 adayın sınava gireceği bildirildi. Ayrıca 6 bin 59 engelli adayın da sınava katılması bekleniyor.

SINAV İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 bin 443 binada ve 83 bin 465 salonda gerçekleştirilecek. Sınavın uygulanmasında toplam 218 bin 455 görevli görev yapacak.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet görevlisi sahada bulunacak. Ayrıca 312 ÖSYM temsilcisi de sınav merkezlerinde uygulamaları takip edecek.