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Kazanın ardından sepetli vincin sürücüsü Burhan Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemal Derviş, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Can Ö.’nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Derviş vincin üzerine düşerken, beraberindeki Mustafa Can Ö. ise yola savruldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Deydinler Kavşağı’nda meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Kemal Derviş yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu Sokak’tan çıkan Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı sepetli vinçle çarpıştı.

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