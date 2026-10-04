İran ile Irak arasındaki hava yolu ulaşımına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, iki ülke arasındaki karşılıklı uçuşların bugün itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.

İRAN'DAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

İran basınında yer alan haberlere göre Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, İran ile Irak arasındaki hava yolu taşımacılığının durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirudi, iki ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı uçuşların yeniden başlatılması yönünde karar alındığını bildirdi.

UÇUŞLAR BUGÜN YENİDEN BAŞLIYOR

Şirudi’nin verdiği bilgiye göre İran ile Irak arasındaki karşılıklı uçuşlar bugün itibarıyla yeniden gerçekleştirilmeye başlanacak. Böylece iki ülke arasındaki hava yolu ulaşımında uçuşlar tekrar devreye alınmış olacak.

Kararın ardından İran’dan Irak’a ve Irak’tan İran’a hava yoluyla seyahat edecek yolcular için karşılıklı seferlerin yeniden başlaması bekleniyor. Uçuşların yeniden devreye alınmasıyla iki ülke arasındaki hava yolu bağlantısı da tekrar sağlanacak.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, karşılıklı seferlerin bugün başlayacağı belirtilirken uçuş programları ve seferlerin sıklığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.