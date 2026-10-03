Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda, bir öğrencinin odasına kurduğu masaüstü bilgisayara yönetim tarafından el konuldu. Dün gerçekleştiği belirtilen olayda, cihazın sunucu olarak yapılandırılması ve yasa dışı bahis gibi izinsiz çevrim içi faaliyetlerde kullanılabileceği şüphesi etkili oldu. İncelemelerin tamamlanmasının ardından bilgisayar sahibine geri verildi.

Akdeniz Üniversitesi öğrenci sayfalarında paylaşılan ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, cihazda herhangi bir illegal girişime rastlanmadı. Paylaşımda, KYK yurtlarında geniş alan kaplayan sabit masaüstü sistemlerinin kurulumuna normal şartlarda izin verilmediği aktarıldı. Öğrencinin kurduğu kapsamlı sistemin şaşkınlık yarattığı ve mevzuat gereği tedbir amaçlı bir işlem uygulandığı bildirildi.

YURT YÖNETİMİNDEN TEDBİR ADIMI

Sürecin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte bilgisayarını teslim alan öğrenci, cihazı yeniden odasına kurdu. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyadaki üniversite öğrenci topluluklarında paylaşıldı. Yurt ağlarının güvenliği ve odalardaki fiziki kullanım alanlarının adil paylaşımı, bu tür denetimlerin temelini oluşturuyor.

KYK YURTLARINDA DONANIM KURALLARI NELER?

KYK mevzuatına göre, öğrencilerin barınma alanlarında kullanacakları elektronik cihazların belirli sınırlandırmalara tabi olduğu biliniyor. Özellikle yüksek enerji tüketen, ortak kullanım alanlarını daraltan veya kurumun internet altyapısını sunucu mantığıyla meşgul edebilecek donanımlar, güvenlik prosedürleri gereği incelemeye alınabiliyor. Muratpaşa'daki olay, yurtlardaki donanım kısıtlamaları ve ağ güvenliği denetimlerinin standart bir uygulaması olarak öne çıkıyor.