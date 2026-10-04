Aydın’ın Efeler ilçesinde 9 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Binayı saran yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 00.40 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Dairedeki alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman binanın diğer bölümlerine de yayıldı. Yangın nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangında 5 bina sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerden bazıları olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilirken, bazıları ise tedbir amacıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu dairedeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler, yeniden alevlenme ihtimaline karşı binada kontrollerini sürdürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.