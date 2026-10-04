Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Bir pırlanta firmasının sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

PIRLANTA FİRMASININ SAHİPLERİNE TEHDİT MESAJLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak nitelendirilen yapılanmalara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, “Çirkinler” adıyla bilinen silahlı suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, bir pırlanta firmasının sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği tespit edildi.

KONAKLADIĞI OTELE GİTTİLER

Şikayetçi M.D.’nin konakladığı otele örgüt üyelerinin gittiği ve otel görevlisine kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları belirlendi. Aynı sırada M.D.’nin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemlerde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemlerine ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar bulundu.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.