Yeni katalogda seyahat ve giyim ürünleri öne çıkıyor. Küçük boy valiz 999 TL, orta boy valiz 1.199 TL, büyük boy valiz ise 1.399 TL’den satışa sunulacak. Erkek polar 429 TL, atlet ve boxer seti 199 TL, erkek yelek 249 TL ve kadın yelek 229 TL olacak.

El havlusu 69 TL, yüz havlusu 115 TL, yastık kılıfı 79 TL, boyunluklu bere 149 TL ve patik çorap ise 69 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak.

MUTFAK ÜRÜNLERİ DE KATALOGDA

Mutfak ürünleri arasında mini ütü masası 389 TL, su bardağı 159 TL, meşrubat bardağı 179 TL, cam kase 319 TL ve kahve fincan takımı 499 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kızartma tenceresi 439 TL, çelik sütlük 219 TL, tepsi çeşitleri 139 TL, matara 149 TL ve balık tavası ise 749 TL’den satışa çıkacak.

KATLANIR DOLAP 1.990 TL

Ev düzenleme ve depolama ürünlerine de katalogda geniş yer ayrıldı. 4'lü katlanır tekerlekli dolap 1.990 TL’den satışa sunulurken, hasır sepet çeşitleri 189 TL, saklama kutusu 249 TL ve petek kurutmalık 179 TL olacak.

Katlanır maşrapa 89 TL, katlanır su kovası 249 TL, katlanır çocuk küveti 629 TL ve katlanır çamaşır sepeti 379 TL’den raflarda yerini alacak.

BEBEK ÜRÜNLERİ 45 TL'DEN BAŞLIYOR

Bebek ve çocuk ürünlerinde renkli çocuk askı seti 45 TL, güvenlik ürünleri 49 TL, sulu diş kaşıyıcı 59 TL ve saplı emzik kutusu 99 TL’den satışa çıkacak. Bebek basamağı 189 TL, biberon 249 TL, pipetli bardak 289 TL ve hastane seti ise 479 TL olacak.

BEYAZ EŞYADA FİYATLAR BELLİ OLDU

Katalogda yüksek fiyatlı beyaz eşya ürünleri de yer alıyor. Buzdolabı çeşitleri 17.900 TL ile 35.450 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak. Çamaşır makinelerinin fiyatları ise 15.900 TL’den başlayarak 20.900 TL’ye kadar çıkacak.

BİM’in 7-9 Ekim 2026 tarihleri arasında satışa çıkaracağı aktüel ürünlerin stok ve bulunabilirlik durumunun mağazalara göre değişebileceği belirtiliyor.