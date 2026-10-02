İngiltere ve ABD'de yer alan bazı üniversiteler, sosyal medya platformlarında kitle yönetimi ve gelir elde etme stratejilerini akademik müfredata dahil ederek 'İçerik Üreticiliği' bölümleri açtı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 2022 yılında başlatılan bu lisans programları ile dijital içerik üretimi resmi bir meslek eğitimi haline geldi.

Nottingham Trent, Brighton ve Arizona Eyalet Üniversitesi gibi kurumlarda verilen eğitimler; video kurgusunun ötesinde algoritma yönetimi ve marka sponsorluklarını kapsıyor. İngiltere'deki 3 yıllık lisans eğitiminin yıllık ücreti 9 bin 790 sterlin (yaklaşık 634 bin TL) olarak belirlenirken, ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yıllık standart eğitim ücreti 14 bin 724 dolara (yaklaşık 721 bin TL) ulaşıyor.

DİPLOMALI İÇERİK ÜRETİCİLERİ SEKTÖRE GİRİYOR

Bölümün ilk mezunlarından 21 yaşındaki Destiny McGowan, eğitim sürecinde sunulan ekipman desteği ve sektörel ağ sayesinde mezuniyetinin hemen ardından gelir elde etmeye başladığını bildirdi. Sektör temsilcileri ise içerik üretimi için diplomanın şart olmadığını, gerekli bilgilerin internette ücretsiz bulunabildiğini savunarak eğitimin gerekliliği konusunda ikiye ayrılıyor.

SOSYAL MEDYA EKONOMİSİ EĞİTİMİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYOR?

Dijital içerik üreticiliğinin akademik bir disipline dönüşmesi, küresel yaratıcı ekonominin ulaştığı devasa hacimle doğrudan ilişkili. Sadece YouTube ekosisteminin İngiltere ekonomisine yıllık 2,2 milyar sterlinlik katkı sağladığı belirtilirken, ABD'de yapılan araştırmalara göre 18-30 yaş arasındaki her üç gençten birinin fenomen olma hedefi taşıması, üniversitelerin bu alana yatırım yapmasını hızlandırıyor.

Nottingham Trent Üniversitesi Bölüm Başkanı Jacky Gurr, hedeflerinin yalnızca fenomen yetiştirmek olmadığını, mezunların kurumsal şirketlerde içerik stratejisti olarak da görev aldığını açıkladı. Gurr, başarılı bir içerik üreticisi olmanın büyük oranda şansa dayandığını vurgulayarak, öğrencilere teknik becerileri aktarabildiklerini ancak şans veya kişisel özellikleri öğretemeyeceklerini ifade etti.