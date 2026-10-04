ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda vereceği karara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirten Trump, “Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD’nin İran konusunda bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, İran’ın büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürerek bundan sonraki adımlara ilişkin karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump’ın İran konusunda karar vermek üzere olduğunu söylediği uluslararası kaynaklara da yansıdı.

Trump, “İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?” dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın nükleer silah geliştirme planlarından “fiilen vazgeçtiğini” ileri sürdü. İran yönetimi ise nükleer silah geliştirmeyi hedeflediği yönündeki suçlamaları uzun süredir reddediyor.

SAAT UYGULAMASININ SONA ERMESİNİ İSTEDİ

Trump açıklamalarında ABD’deki yaz-kış saati uygulamasına da değindi. Yılda iki kez saatlerin değiştirilmesine karşı olduğunu belirten Trump, bu uygulamayı sona erdirmeyi amaçlayan düzenlemenin Senato’dan geçmesi çağrısında bulundu.

Trump, yılda iki kez saatlerin ileri ve geri alınmasının ülkeye ekonomik maliyet getirdiğini ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğini savundu. Temsilciler Meclisi’nden temmuz ayında geçen düzenleme, Senato’da ise henüz ilerleme sağlayamadı.

Trump, “Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan kurtulmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak düzenlemenin kabul edilmesi yönündeki çağrısını yineledi.