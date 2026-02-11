Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi’nin eğitim hayatı ve mülki idare kariyeri yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararı sonrası Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir sorusu kamuoyunda en çok aranan başlıklar arasına girdi. Uzun yıllar kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulunan Çiftçi, özellikle Çorum ve Erzurum’daki görev süresi boyunca idari çalışmalarıyla tanındı.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEĞE GİRİŞİ

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı, lise eğitimini Konya’da bitirdi. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

1996’da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan sınavı kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare mesleğine adım attı. 1998 yılında İngiltere’de mesleki eğitim programına katıldı. 1999’da Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

KAYMAKAMLIK VE MERKEZ TEŞKİLATI GÖREVLERİ

Çiftçi kariyeri boyunca farklı illerde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Görev yaptığı ilçeler arasında Gülağaç, Tekman, Derinkuyu, Adilcevaz ve Kaman yer aldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

Bir dönem TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini de yürüttü. Bu süreçte hem idari hem de yasama tarafında görev almış oldu. Kısa bir dönem, yoğun bir masa trafiği…

Bu arada akademik eğitimini de sürdürdü. Selçuk Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını tamamladı. Adalet ve İktisat alanlarında da üniversite eğitimi aldı. Halen hukuk ve tarih alanında öğrenimine devam ediyor.

ÇORUM VE ERZURUM VALİLİĞİ DÖNEMİ

2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak görevlendirildi. Yaklaşık 4 yıl 9 ay bu görevde kaldı. Ardından 2023 yılında yayımlanan karar ile Erzurum Valiliği görevine atandı ve 18 Ağustos 2023’te göreve başladı.

Sahada görünmeyi seven bir bürokrat profili çizdiği sık sık dile getirildi. Vatandaş buluşmaları, yerel toplantılar, kriz anı koordinasyonları… Not düşen çok oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNE ATANDI

11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı olarak atandı. Böylece mülki idare kökenli bir isim, Türkiye’nin iç güvenlik ve idari yapısından sorumlu en üst görevlerden birini devralmış oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.