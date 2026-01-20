İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. (27) ile Onur C.(24) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA