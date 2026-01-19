Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA