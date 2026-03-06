Alanya’da işyerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir iş yerine müşteri gibi giren şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra tezgâhın üzerinde bulunan iş yerinin ışık kumandasını fark ettirmeden alarak kayıplara karıştı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin tezgâha yaklaşıp kısa süre oyalandığı, ardından kumandayı cebine koyarak sakin bir şekilde dükkândan ayrıldığı görülüyor.

İş yeri sahibi kumandanın kaybolduğunu daha sonra fark ederken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Olayla ilgili görüntülerin incelendiği ve şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.