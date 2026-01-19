İddiaya göre, uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. ile kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından kaldırımda oturarak dakikalarca ağlayan H.A.’ya, yoldan geçen bir motokurye müdahale etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis memuruyla konuşmaya çalışan H.A., bu sırada polisin belindeki silahı almaya çalışınca arbede yaşandı. Yakınlarına da saldırdığı öne sürülen H.A., polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kıskançlık tartışması kaldırımda ağlattı
İstanbul Beylikdüzü'nde uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen H.A. (24), kıskançlık nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Z.T. (23) ile tartıştıktan sonra kaldırımda oturarak dakikalarca ağladı. Olay yerine gelen polis memurunun belindeki silahı almaya çalışan H.A., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
