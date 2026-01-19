3 arkadaşıyla birlikte patenle gezen Efe Mevlüt Çalışkan, dün akşam üstü Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak üzerindeki zeytinlikte bir süre oturduktan sonra sabaha karşı ayrıldı. Patenle giderken dengesini kaybeden Çalışkan, yere düştü. Arkadaşları, Çalışkan'ın düştüğünü görmesine rağmen kalkıp gittiğini düşünerek zeytinlikten ayrıldı.

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Saat 06.30 sıralarında zeytinlik alanda hareketsiz yatan Efe Mevlüt Çalışkan’ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışkan'ın kimliği, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teşhis edilirken; durum ailesine bildirildi.