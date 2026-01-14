Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay’dan gelen üzücü haber, sanat camiasını ve sevenlerini endişeye sürükledi. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren ve evinin kentsel dönüşüme girmesiyle Maltepe’de bir huzurevine yerleşen usta oyuncunun turne yolculuğu, talihsiz bir kazayla kâbusa döndü. "Zihni Göktay ve Cihat Tamer ile Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı gösteri için Ankara’ya hareket eden ekip, yolda mola verdiği sırada beklenmedik bir durum yaşandı. Mola yerinde dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşen Göktay, şiddetli ağrılarla sarsıldı.

KIRIK KEMİKLE SAHNE "FEDAKARLIĞI" TARTIŞMA YARATTI

Olayın en çarpıcı ve tartışmalı yanı ise kazadan hemen sonra yaşananlar oldu. İddialara göre; kalça bölgesinden ciddi şekilde yaralanan usta sanatçı, kaza yerinden doğrudan hastaneye sevk edilmek yerine, gösterinin yapılacağı kültür merkezine götürüldü. Sanat aşkı ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiği belirtilen Göktay, dayanılmaz ağrılarına rağmen sahneye çıktı. Gösteriyi sandalyeden kalkmadan, oturarak tamamladığı öğrenilen sanatçının bu durumu, hem büyük bir fedakarlık örneği olarak yorumlandı hem de sağlık riski açısından yürekleri ağza getirdi.

ACİL AMELİYAT VE SON DURUMU

Sahne performansı sona erdikten sonra apar topar hastaneye kaldırılan Zihni Göktay, detaylı bir sağlık taramasından geçirildi. Yapılan tetkikler sonucunda korkulan oldu ve sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Vakit kaybetmeden Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyata alınan Göktay’ın operasyonunun başarılı geçtiği öğrenildi. Tedavisi hastanede süren usta ismin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ALANYA’DAKİ TİYATROSEVERLERİN GÖZÜ HASTANEDE

Türk tiyatrosuna yıllarını vermiş duayen ismin yaşadığı bu talihsiz kaza, tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’daki sanatseverler tarafından da üzüntüyle karşılandı. Alanya’dan da pek çok hayranı bulunan ve oyunları ilgiyle takip edilen Göktay’ın, yaşadığı bu ağır travmayı atlatıp atlatamayacağı ve sahnelere ne zaman döneceği merak konusu oldu. Usta ismin sağlık durumundaki gelişmeler yakından takip ediliyor.