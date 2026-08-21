Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde peş peşe bulunan üç cansız bedenin aynı aileden kardeşlere ait olduğunun belirlenmesiyle başlatılan soruşturma sürüyor. Yeni Mahallesi'ndeki Cevher Dudayev Parkı mevkisinde denizden çıkarılan kişilerin Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğu tespit edildi. Kayıp olarak aranan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar'a ise yürütülen çalışmalar sonucunda sağ olarak ulaşıldığı bildirildi.

CESETLER YAKLAŞIK BİR SAAT ARAYLA BULUNDU

Olay, vatandaşların Darıca Sahili'nde denizde hareketsiz bedenler görerek durumu ekiplere bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk çalışmalarda kıyafetleri üzerlerinde bulunan iki kadının cansız bedeni sudan çıkarılırken, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede bir erkeğin cansız bedenine daha ulaşıldı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan üç kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÜÇ KARDEŞİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet birimlerinin araştırması ve kimlik tespit çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin aynı aileden üç kardeş olduğu belirlendi. Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi işlemlerine gönderildi. Adli tıp incelemesinden elde edilecek bulguların, kardeşlerin ne şekilde yaşamlarını yitirdiğinin belirlenmesinde kritik önem taşıması bekleniyor.

İLK İNCELEMEDE DARP İZİNE RASTLANMADI

Olayın ardından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. İlk incelemelerde kardeşlerin vücutlarında darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin kesin değerlendirmenin adli tıp incelemesinin ardından yapılması bekleniyor. Bu tür şüpheli ölüm soruşturmalarında yalnızca dış muayene bulguları yeterli kabul edilmiyor; otopsi sonuçları, toksikolojik incelemeler, olay yeri bulguları, kamera görüntüleri ve tanık anlatımları birlikte değerlendirilerek olayın oluş şekli aydınlatılmaya çalışılıyor.

OLAY ÖNCESİ HAREKETLER ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini de kardeşlerin sahile nasıl geldikleri ve denize hangi koşullarda girdiklerinin belirlenmesi oluşturuyor. Emniyet güçlerinin bölgedeki güvenlik kameraları ile olası tanıkların ifadelerini inceleyerek kardeşlerin olay öncesindeki hareketlerini ortaya çıkarmaya çalışması bekleniyor. Cinayet veya intihar dahil farklı ihtimaller ancak elde edilecek deliller ve adli incelemeler doğrultusunda değerlendirilebilecek; soruşturma tamamlanmadan herhangi bir ihtimalin kesinleşmiş neden olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

DÖRDÜNCÜ KARDEŞ SAĞ BULUNDU

Üç kardeşin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından kayıp olduğu belirlenen Bilgenur Sakar için de arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması ve görüş şartlarının zorlaşması nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden sürdürülürken, Bilgenur Sakar'a sağ olarak ulaşıldığı öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte arama faaliyeti sona ererken, genç kızdan alınacak bilgilerin soruşturmanın seyrine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Şüpheli ölümlerde yürütülen adli süreçte savcılık ve kolluk birimleri olay yerindeki delilleri toplarken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesinde adli tıp incelemeleri önemli rol oynuyor. Özellikle suda bulunan kişilerin ölümünün boğulma sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği, ölüm öncesinde başka bir etkene maruz kalıp kalmadıkları ve olayın zamanlaması gibi başlıklar otopsi ve laboratuvar incelemeleriyle değerlendiriliyor. Darıca'daki üç kardeşin ölümüyle ilgili kesin tablo da yürütülen adli ve kriminal incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek.

DARICA SAHİLİNDE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Marmara Denizi kıyısında yer alan Darıca'nın sahil hattı, parklar ve sosyal alanlarla çevrili yoğun kullanılan bölgeler arasında bulunuyor. Üç kardeşin aynı sahil kesiminde peş peşe bulunması nedeniyle ekiplerin hem deniz hem de kıyı hattındaki bulguları birlikte değerlendirmesi önem taşıyor. Yetkililerin olayın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için yürüttüğü çok yönlü soruşturma devam ederken, kesin ölüm nedenleri ve olayın oluş biçiminin resmi incelemeler tamamlandıktan sonra açıklığa kavuşması bekleniyor.