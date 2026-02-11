Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin yapay zeka teknolojileriyle devlet görevlilerinin görüntü ve seslerini taklit ederek sosyal medya üzerinden sahte yatırım reklamları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Çalışma başlatan ekipler, Osmaniye merkezli İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede; şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan banka ve finans hesaplarında toplam 410 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yapay zeka dolandırıcılığı: 8 gözaltı
Osmaniye merkezli 6 ilde yapay zeka teknolojilerini kullanıp, sahte yatırım reklamları üzerinden vatandaşları dolandıran 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
