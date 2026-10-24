ANKARA'NIN Kızılcahamam ilçesinde 17 yıldır çözülemeyen kayıp vakası, ortaya çıkan yeni bulgularla yeniden gündeme geldi. 2009 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Gülşen Uyar'ın yaşadığı evde gerçekleştirilen kazı çalışmasında insan kemiklerine ulaşıldı. Yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan kemiklerin tuğla ve kiremitlerle çevrilerek üzerinin kireçle kapatılmış olması, olayın üzerindeki şüpheleri artırdı.

2009 YILINDA KAYBOLDU, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Edinilen bilgilere göre, eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Gülşen Uyar, 2009 yılında ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasına rağmen kadının izine rastlanamadı.

Uyar'ın kaybolmasının ardından yaşadığı ev boş kaldı. Aradan geçen yıllar boyunca binada kimse ikamet etmezken, evde meydana gelen şüpheli bir yangın dosyadaki soru işaretlerini daha da artırdı.

KOMŞULARIN İFADELERİ DOSYANIN SEĞRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Tam 17 yıl sonra yeniden incelemeye alınan kayıp dosyasında, çevrede yaşayan vatandaşların bilgilerine başvuruldu. Komşuların ifadelerinin değerlendirilmesinin ardından Gülşen Uyar'ın eski evinde ayrıntılı araştırma yapılmasına karar verildi.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen binada gerçekleştirilen ilk incelemelerde kayıp kadına ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, evin zemininde kazı çalışması başlattı.

ÜÇ GÜN KAZDILAR, 2 METRE DERİNLİKTE BULDULAR

Üç gün boyunca sürdürülen kazı çalışmalarında ekipler, enkazın yaklaşık 2 metre altında dikkat çekici bulgulara ulaştı.

Tuğla ve kiremitlerle örülmüş bir bölümde, üzeri kireçle kapatılmış insan kemikleri bulundu. Yapılan incelemelerde kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerinin ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Kemiklerin bulunduğu alanın yapısı ve üzerlerinin kireçle kapatılmış olması, kayıp olayının nasıl gerçekleştiğine ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

17 YILLIK SIR DNA TESTİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR

Bulunan insan kalıntılarının Gülşen Uyar'a ait olabileceği değerlendirilirken, kesin kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu devreye girdi.

Kazı alanından çıkarılan kemik örnekleri incelemeye gönderildi. Kayıp kadının kızından alınan DNA örneğiyle kemiklerden elde edilecek genetik veriler karşılaştırılacak.

Yapılacak testin sonucunda kalıntıların Gülşen Uyar'a ait olup olmadığı kesinlik kazanacak.

ŞÜPHELİ YANGIN VE GİZLENEN KEMİKLER ARAŞTIRILIYOR

Yıllar önce kaybolan kadının evinde yangın çıkması ve aynı binanın zemininde insan kemiklerinin bulunması, olayın koşullarına ilişkin araştırmaları önemli hale getirdi.

Ancak kemiklerin kime ait olduğu, kişinin nasıl hayatını kaybettiği ve kalıntıların söz konusu alana kim tarafından yerleştirildiği henüz belirlenmedi. Olayın cinayet olup olmadığına ilişkin de kesinleşmiş bir adli tespit açıklanmadı.

Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçların, 17 yıldır yanıt bekleyen kayıp dosyasının aydınlatılmasında belirleyici olması bekleniyor.