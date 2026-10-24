ALANYA'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar sürerken, bu yılki etkinliklerin merakla beklenen ismi belli oldu. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında, Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz'un Alanya'da sahne alacağı duyuruldu. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde gerçekleştirilecek konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

MURAT BOZ 29 EKİM'DE ALANYA'DA

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek halk konserinde Murat Boz, sevilen şarkılarını Alanyalı hayranları için seslendirecek.

29 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan etkinlikte, müzik ve Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanacak.

Alanya'nın farklı mahallelerinden çok sayıda vatandaşın konsere katılması beklenirken, etkinliğin bayram kutlamalarının en dikkat çeken organizasyonlarından biri olması öngörülüyor.

KONSERİN ADRESİ ESKİ BELEDİYE BİNASININ ARKASI

Yerel basında yayımlanan bilgilere göre Murat Boz konseri, Alanya'daki eski belediye binasının arkasında gerçekleştirilecek.

Kent merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu belirtiliyor. Konserin başlangıç saati ise ulaşılan duyuruda henüz açıklanmadı.

CUMHURİYET'İN 103. YILI MÜZİKLE KUTLANACAK

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin üzerinden 103 yıl geçerken Alanya'da da bu anlamlı gün çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Alanya Belediyesi'nin 2026 yılı etkinlik takviminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve halk konseri yer alıyor. Belediye, kutlamaları resmi etkinlik programında da duyurmuş durumda.

ALANYALILAR BU KONSERDE BULUŞACAK

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz'un Alanya'da sahne alacak olması, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ayrı bir heyecan katacak.

Sanatçının geniş dinleyici kitlesi ve sevilen şarkılarıyla konser alanında coşkulu bir atmosfer oluşturması bekleniyor.

29 Ekim Perşembe akşamı gerçekleştirilecek organizasyon, Alanyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı müzik eşliğinde birlikte kutlamasına sahne olacak.