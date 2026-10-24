Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı'na ait 6 katlı kültür merkezinin 5'inci katında 24 Ekim 2026 Cumartesi sabahı yangın çıktı. Elmalı Mahallesi'ndeki binaya sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer katlara yayılmadan söndürdü. Olayda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

KİTABEVİ ÇALIŞANLARI DUMANLARI FARK ETTİ

Yangın, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'nde meydana geldi. İlk bilgilerde olayın saat 09.30 sıralarında yaşandığı belirtilirken, Demirören Haber Ajansının (DHA) 24 Ekim tarihli haberinde yangının başlangıç saati yaklaşık 09.00 olarak aktarıldı.

Binanın giriş katında faaliyet gösteren Diyanet kitabevinin çalışanları, üst katlardan duman yükseldiğini fark etti. İlk aktarılan bilgilere göre çalışanlar yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve sağlık görevlileri olay yerine yönlendirildi. Binanın 5'inci katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını tamamladı.

DHA'nın 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre yangın sırasında binada kimse bulunmuyordu. Yangının diğer katlara sıçramadan söndürüldüğü ve binada küçük çaplı hasar oluştuğu bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İLK TESPİT YAPILDI

Olayın hemen ardından yangının çıkış nedeni belirlenememişti. Ancak DHA tarafından aynı gün yayımlanan sonraki bilgilerde, yapılan incelemelerde yangının havalandırma boşluğundaki elektrik kablolarından kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin sürdüğü bildirildi. Elektrik tesisatındaki sorunun teknik ayrıntılarına ilişkin ayrıca yayımlanmış bir resmî inceleme raporuna ulaşılamadı.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİNDEN ÖNCE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İlk olay bilgilerinde, kültür merkezine ders için gelecek öğrencilerin saat 10.30'da binada bulunmasının planlandığı belirtildi. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına öğrencilerin planlanan geliş saatinden önce müdahale edildi.

Yangın nedeniyle eğitim faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığına ilişkin Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanmış bir duyuruya ulaşılamadı.

ANTALYA İTFAİYESİNİN 2026 YILI MÜDAHALE HEDEFİ

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı performans programında, ilçe merkezlerindeki itfai olaylara müdahale süresi için 9 dakikalık hedef yer alıyor. Belediyenin resmî belgesine göre bu süre, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden iletilen ihbarın ardından ekiplerin istasyondan çıkışı ile olay yerine ulaşması arasındaki zaman üzerinden değerlendiriliyor.

Söz konusu 9 dakikalık değer, Antalya genelindeki ilçe merkezleri için belirlenen performans hedefini ifade ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Kültür Merkezi'ndeki yangına ekiplerin kaç dakikada ulaştığına ilişkin doğrulanmış bir süre bulunmadığından, bu olayda hedefin karşılanıp karşılanmadığı belirlenemiyor.

YANGIN DURUMUNDA VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

İçişleri Bakanlığına bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi, Türkiye genelinde yangın, sağlık, polis ve diğer acil yardım hizmetlerinin tek numara üzerinden koordine edildiğini bildiriyor. Antalya Valiliğinin resmî bilgilendirmesine göre kentte 112 Acil Çağrı Merkezi, 2009 yılında Türkiye'nin ilk acil çağrı merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın güvenliği bilgilendirmesinde, yangın sırasında kişilerin kendilerini tehlikeye atmaması, çevredekileri uyarması ve güvenli alana geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Yangının büyüdüğü durumlarda kişisel müdahale yerine profesyonel ekiplerden yardım alınması önem taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yangın güvenliği rehberinde ise 112'ye yapılacak ihbarda açık adresin, yangının binanın hangi bölümünde çıktığının ve içeride mahsur kalan kişi bulunup bulunmadığının bildirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Antalya'daki kültür merkezi yangını, özellikle birden fazla katın farklı amaçlarla kullanıldığı binalarda elektrik tesisatının kontrolü, yangın söndürme ekipmanlarının erişilebilirliği ve acil durum hazırlıklarının önemini yeniden gündeme getirdi.