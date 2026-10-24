MANAVGAT'TA 89 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kaya'nın kaybolması, ailesine endişe dolu anlar yaşattı. Evrenseki Mahallesi'nde ikamet eden Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

YAŞLI ADAMDAN HABER ALINAMAYINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Halil Kaya'nın evine dönmemesi üzerine ailesi, yaşlı adamın bulunması için güvenlik güçlerinden yardım istedi. Kaya'nın Alzheimer hastası olması nedeniyle kaybolması yakınlarının endişesini artırdı.

Kayıp ihbarının alınmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yaşlı adamın bulunabileceği bölgelerin araştırılması amacıyla arama çalışmaları başlatıldı.

JANDARMA EKİPLERİ DRON DESTEĞİYLE ARAMA YAPTI

Arama çalışmalarına Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile beş jandarma asayiş timi katıldı. Ekipler, kayıp yaşlı adamı bulabilmek amacıyla bölgede geniş çaplı araştırma yürüttü.

Ormanlık alanların ve geniş arazilerin kontrol edilmesi için dron teknolojisinden de yararlanıldı. Havadan gerçekleştirilen taramalarla karadan yürütülen arama faaliyetleri desteklendi.

EVİNDEN YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda 89 yaşındaki Halil Kaya'ya ulaşıldı. Yaşlı adam, yaşadığı eve yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Kaya'nın bulunmasıyla birlikte kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ormanlık alanda bulunan Halil Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenli şekilde bulunduğu yerden alınan yaşlı adam, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaya'nın sağ salim bulunması, saatlerdir kendisinden haber bekleyen yakınlarına büyük sevinç yaşattı.

DRON DESTEKLİ ÇALIŞMA MUTLU SONLA TAMAMLANDI

Manavgat'ta yaşanan olay, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalarda teknolojik imkânların önemini bir kez daha gündeme getirdi. Jandarma ekiplerinin karadan yürüttüğü arama faaliyetlerinin dron desteğiyle sürdürülmesi, geniş arazilerin kontrol edilmesine katkı sağladı.

89 yaşındaki Halil Kaya'nın sağ olarak bulunup ailesine teslim edilmesiyle Manavgat'taki kayıp olayı mutlu sonla noktalandı.