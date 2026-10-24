Antalya'da jandarma ekiplerinin kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Alanya, Aksu, Kaş ve Manavgat ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Antalya Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, şüphelilere ait kolilerde, araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda toplam 440 kilogram kıyılmış ve nargile tütünü ile çok sayıda kaçak tütün mamulü ele geçirildi.

ALANYA DAHİL DÖRT İLÇEDE ARAMA YAPILDI

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar, Antalya, Kaş, Manavgat ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi. Operasyonlarda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesi hedeflendi.

Çalışmaların Alanya'nın yanı sıra Aksu, Kaş ve Manavgat ilçelerini kapsaması, operasyonun Antalya genelinde birden fazla noktada yürütüldüğünü ortaya koydu. Aramaların şüpheli kişilere ait koliler, araçlar ve bir işletmede gerçekleştirildiği bildirildi.

440 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin miktarları da açıklandı. Antalya Valiliğinin aktardığı bilgilere göre aramalarda 408 kilogram kıyılmış tütün, 32 kilogram nargile tütünü, 203 elektronik sigara ve 216 elektronik sigara likiti bulundu.

Ayrıca 6 bin 40 doldurulmuş makaron, 83 paket ısıtılmış tütün ve 575 paket kaçak sigara ele geçirildi. Açıklanan miktarlara göre yalnızca kıyılmış tütün ve nargile tütününün toplam ağırlığı 440 kilograma ulaştı.

OPERASYONDA HANGİ ÜRÜNLER BULUNDU?

Jandarmanın dört ilçedeki aramalarında farklı türlerde tütün mamullerine el konuldu. Ele geçirilen ürünler arasında geleneksel sigara ve kıyılmış tütünün yanı sıra elektronik sigaralar, elektronik sigara likitleri ve ısıtılmış tütün ürünleri de yer aldı.

Paylaşılan rakamlar, operasyonların yalnızca belirli bir tütün ürününe yönelik olmadığını gösterdi. Bununla birlikte ürünlerin hangi ilçede, hangi miktarda ele geçirildiğine ilişkin ayrı bir dağılım açıklanmadı. Bu nedenle Alanya'da ele geçirilen ürünlerin toplam miktarı henüz netleşmedi.

KAÇAK TÜTÜN TİCARETİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME

Türkiye'de tütün mamullerinin üretimi, piyasaya arzı ve ticareti çeşitli yasal düzenlemelere tabi bulunuyor. 4733 sayılı Kanun, tütün ve tütün mamulleri piyasasına ilişkin yükümlülükleri ve yaptırımları düzenlerken, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu da kaçakçılık suçlarına ilişkin hükümler içeriyor.

Bu kapsamda ele geçirilen ürünlerin hukuki durumunun belirlenmesinde bandrol, üretim ve satış izinleri, ürünlerin piyasaya arz koşulları ve elde edilme biçimi gibi unsurlar önem taşıyor. Her ürünün aynı suç kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olmadığından, somut olayın niteliği adli soruşturma sonucunda belirlenecek.

ALANYA'DAKİ OPERASYONLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya Valiliğinden aktarılan bilgilere göre, dört ilçede gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Açıklamada gözaltına alınan veya tutuklanan kişi sayısına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Alanya, Aksu, Kaş ve Manavgat'taki aramalarda ele geçirilen ürünlerin hangi şüphelilerle ilişkilendirildiği ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak kararlar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüteceği adli süreç kapsamında netleşecek.