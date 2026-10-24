Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor ile İstanbulspor, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da (TSİ) karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun açıklanan yayın akışı üzerinden takip edebilecek.

MUĞLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Muğlaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Başlama saati Türkiye saatiyle 16.00 olarak açıklandı. Karşılaşmanın tarih ve saat bilgileri için Türkiye Futbol Federasyonunun resmî fikstürü esas alınıyor.

MUĞLASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - İstanbulspor karşılaşmasının yayın adresi beIN Sports Haber olarak bildirildi. Maçın yayın bilgileri, beIN Sports'un yayın akışından kontrol edilebiliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin yayın öncesinde güncel programı incelemesi mümkün.

MUĞLASPOR İÇİN ÖNEMLİ LİG MÜCADELESİ

Muğlaspor, İstanbulspor karşısında lig mücadelesine devam edecek. Karşılaşmanın sonucu, iki takımın ligdeki puan durumuna doğrudan etki edecek. Takımların güncel sıralaması ve puan bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun resmî internet sitesindeki Trendyol 1. Lig puan tablosundan takip edilebiliyor.

ANTALYA VE ALANYA'DAKİ FUTBOLSEVERLER DE TAKİP EDEBİLECEK

Muğla temsilcisinin İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşma, komşu il Antalya ve Alanya'daki futbolseverler açısından da bölge futbolunu takip etme fırsatı sunuyor. Muğlaspor'un ligdeki mücadelesi, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki profesyonel futbol karşılaşmaları arasında yer alıyor.

MAÇ BİLGİLERİ NEREDEN KONTROL EDİLEBİLİR?

Karşılaşmanın fikstür bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun resmî internet sitesi tff.org üzerinden, yayın programı ise beIN Sports'un resmî kanallarından kontrol edilebilir. Maç öncesinde yapılabilecek program değişiklikleri için güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.