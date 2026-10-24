TÜRKİYE'DE gıda israfıyla mücadele ve sahipsiz hayvanların bakım giderlerinin azaltılması amacıyla dikkat çeken bir uygulama hayata geçiriliyor. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında, kamu kurumları ve toplu tüketim alanlarından toplanan uygun gıda atıkları işlenerek hayvan mamasına dönüştürülüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre uygulama 74 ilde sürdürülürken günlük mama üretimi 31 bin 274 kilograma ulaştı.

HER GÜN 31 TONUN ÜZERİNDE MAMA ÜRETİLİYOR

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri tarafından 81 ilde gerçekleştirilen beşinci dönem denetimlerinde, gıda atıklarının hayvanların beslenmesinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da incelendi.

Yapılan incelemelerde, 74 ilde gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştüren makine ve ekipmanların bulunduğu belirlendi.

Bu tesislerin toplam günlük üretim kapasitesi 65 bin 352 kilogram olarak açıklanırken mevcut üretimin 31 bin 274 kilogram seviyesinde olduğu bildirildi.

Böylece kullanılmadan çöpe gidebilecek uygun gıda atıkları, sahipsiz hayvanların beslenmesinde değerlendiriliyor.

OTELLERDEN HASTANELERE KADAR GENİŞ KAPSAM

Uygulama kapsamında farklı kurum ve işletmelerden toplanan gıda atıkları mama üretiminde kullanılıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları, askeri birlikler, hastaneler, cezaevleri, oteller ve restoranlar uygulamaya katkı sağlayan yerler arasında bulunuyor.

Valilikler ve belediyeler aracılığıyla toplanan atıklar, uygun işlemlerden geçirildikten sonra hayvan mamasına dönüştürülüyor.

7 İLDE HENÜZ MAMA ÜRETİM EKİPMANI YOK

Denetimlerde Türkiye'nin yedi ilinde gıda atıklarını hayvan mamasına dönüştürecek makine ve ekipman bulunmadığı tespit edildi.

Bu iller Iğdır, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Samsun ve Tunceli olarak sıralandı.

Yetkililer, söz konusu illerde de gerekli altyapının oluşturularak uygulamanın ülke geneline yayılmasını hedefliyor.

İMHA EDİLECEK UYGUN GIDALAR DA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Müfettişler tarafından hazırlanan raporda, sigorta işlemleri veya denetimler sonucunda imha edilmesine karar verilen gıdaların da belirli koşullarda değerlendirilebileceği belirtildi.

Hayvan mamasına dönüştürülmeye uygun olan ürünlerin, hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarında kullanılmasının mümkün olabileceği ifade edildi.

Raporda ayrıca mama üretim makinelerinin hayvan bakımevlerinde yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi önerildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: HEDEFİMİZ 81 İLİN TAMAMI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanların korunması ve bakım ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gıda atıklarının yeniden değerlendirilmesinin hem çevrenin korunmasına hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Çiftçi, mama üretim altyapısı bulunmayan illerin de kısa sürede sisteme dahil edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Çiftçi, uygulamayla hayvan bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının beslenme giderlerini azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

HEM GIDA İSRAFI AZALACAK HEM HAYVANLAR BESLENECEK

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen uygulamayla iki önemli soruna aynı anda çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Bir yandan kamu kurumları ve toplu tüketim alanlarında ortaya çıkan uygun gıda atıkları yeniden değerlendirilirken diğer yandan sahipsiz hayvanların beslenme maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Yetkililer, sistemin 81 ilin tamamında uygulanmasıyla daha sürdürülebilir bir atık yönetimi ve hayvan bakım modeli oluşturulmasını amaçlıyor.