İSTANBUL'UN Fatih ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 21 yaşındaki Çiğdem Aktaş'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Gece saatlerinde bir otomobille motosikletin çarpıştığı kazada iki genç ağır yaralanırken hastaneye kaldırılan Çiğdem Aktaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın babası Necmi Aktaş'ın kazaya ilişkin dile getirdiği iddialar ise olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

TRAFİK IŞIKLARINDA FECİ KAZA

Kaza, 22 Ekim 2026 tarihinde saat 00.18 sıralarında Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre trafik ışıklarının bulunduğu noktada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Ö.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Çiğdem Aktaş yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki genç, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ÇİĞDEM DOKTORLARIN ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Çiğdem Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Ö.B.'nin ise ağır yaralı olarak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Genç kızın ölümünün ardından başlatılan inceleme kapsamında cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ACILI BABADAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Necmi Aktaş, kazanın meydana geliş şekline ilişkin kendisine aktarılan bilgileri paylaştı.

Kızının aşçı olarak çalıştığını belirten baba Aktaş, olayın gece saatlerinde, kızının işten döndüğü sırada yaşandığını ifade etti.

Acılı baba, motosikletin kime ait olduğunu henüz kesin olarak bilmediğini söylerken kazaya karışan otomobilin yüksek hızla ve ters yönden geldiğinin kendisine anlatıldığını dile getirdi.

Baba Aktaş, başka ailelerin aynı acıyı yaşamamasını istediğini belirtti.

Otomobilin ters yönden geldiği ve hızlı olduğu yönündeki bilgiler henüz resmi inceleme sonuçlarıyla doğrulanmadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çiğdem Aktaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Genç kız için Fatih'teki Sümbül Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aktaş'ın cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Henüz 21 yaşında hayatını kaybeden Çiğdem'in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

KAZANIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor. Otomobilin seyir yönü, araçların hızı ve çarpışmanın meydana geliş koşullarının yapılacak değerlendirmelerle netleşmesi bekleniyor.

Özellikle acılı babanın dile getirdiği ters yön ve aşırı hız iddialarının soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulması önem taşıyor.