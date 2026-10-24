Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Metfest Alışveriş Festivali, farklı bölgelerden getirilen yöresel gıda ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Antalya Hürses'in 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre festivalde sucuk, baharat, kahve ve kuruyemiş çeşitlerinin satışa sunulduğu stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

21 Ekim'de başlayan organizasyonda yalnızca giyim ve aksesuar ürünleri değil, Türkiye'nin farklı yörelerine ait yiyecekler de yer alıyor. Festival alanında alışveriş yapan ziyaretçiler, farklı ürün gruplarını aynı merkezde inceleme imkânı buluyor.

METFEST'TE HANGİ YÖRESEL ÜRÜNLER SATILIYOR?

Festival kapsamında oluşturulan gıda stantlarında sucuk, çeşitli baharatlar, kahve ve kuruyemişler satışa sunuluyor. Antalya Hürses muhabiri Ayşegül Güneş'in aktardığı bilgilere göre farklı yörelere ait ürünlerin bir araya getirilmesi, ziyaretçilere alternatif alışveriş seçenekleri sağlıyor.

Organizasyonun giyim ağırlıklı ürün yelpazesi, yöresel gıda stantlarıyla genişliyor. Böylece festival, tekstil ve ev ihtiyaçlarına yönelik alışverişin yanında geleneksel gıda ürünlerinin de tüketiciye ulaştığı bir etkinlik niteliği taşıyor.

ANTALYA METFEST NE ZAMAN BİTECEK?

Festivalin duyurulan takvimine göre Metfest, 21-25 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenleniyor. Kepez'deki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun son günü 25 Ekim Pazar olacak.

Etkinlik duyurusunda ziyaret saatleri her gün 11.00-22.00 olarak açıklandı. Festival alanına giriş için ücret alınmıyor. Bu nedenle organizasyonu ziyaret etmek isteyenler, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günleri belirtilen saatler arasında etkinlik alanına gidebilecek.

GİYİM VE ÇEYİZ ÜRÜNLERİ DE SATIŞTA

Metfest'in 20 Ekim'de yayımlanan etkinlik duyurusuna göre organizasyonda giyim, aksesuar, ayakkabı ve çeyiz ürünleri de bulunuyor. Farklı kategorilerdeki ürünlerin aynı alanda satışa çıkarılması, ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapabilmesini sağlıyor.

Festivalin resmi internet sitesinde de farklı şehirlerden firmaların katılımıyla giyim ve moda ürünlerinin tüketicilerle buluşturulduğu belirtiliyor. Organizasyonun Antalya ayağında ise bu ürün gruplarına yöresel gıdalar eşlik ediyor.

METFEST 2026 YILINDA ANTALYA'DA DAHA ÖNCE DE DÜZENLENDİ

Metfest'in Kepez'deki organizasyonu, 2026 yılında Antalya'da gerçekleştirilen ilk etkinlik değil. Festivalin resmi internet sitesindeki geçmiş etkinlik duyurularında 21-25 Ocak ve 1-5 Temmuz tarihleri de yer alıyor.

Antalya Hürses'in 23 Ağustos 2026 tarihli haberinde ise aynı merkezde düzenlenen bir başka Metfest organizasyonunda Tokat cevizi, Giresun fındığı, sucuk ve kahve gibi ürünlerin satışa sunulduğu aktarılmıştı. Ekim ayındaki etkinlikte de yöresel gıda stantlarına yer verilmesi, bu ürün grubunun festival programında tekrarlandığını gösteriyor.

FESTİVALE GİDECEKLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yöresel gıda ürünlerinden alışveriş yapacak ziyaretçilerin ambalaj üzerindeki üretici bilgilerini, içerik listesini, son tüketim tarihini ve saklama koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor. Özellikle sucuk gibi hayvansal ürünlerde muhafaza koşullarının uygunluğu, gıda güvenliği açısından dikkate alınması gereken konular arasında bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliğine ilişkin düzenlemeleri kapsamında ambalajlı ürünlerde zorunlu etiket bilgilerinin bulunması gerekiyor. Tüketiciler, satın alacakları ürünlerin etiketlerini inceleyerek içerik ve üretici bilgilerine ulaşabiliyor.

Antalya'daki Metfest, 25 Ekim Pazar günü sona erecek. Festivalin duyurulan programına göre son gün de 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret mümkün olacak.