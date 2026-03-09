‘İLK SALDIRILARA BİRE BİR ŞAHİT OLDUM’

​Ticari bir mesele nedeniyle bulunduğu ülkesinde, savaşın başlamasıyla birlikte olayların tam merkezinde kalan Zamanpakbaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hürmüz Boğazı’na sınır bir noktada konaklıyordum. Savaş başladığında yaşanan olaylara bire bir şahit oldum. Ancak şunu net bir şekilde belirteyim: Halkta en küçük bir korku yok. Vatan savunmasında cepheye gelinlikle damatlıkla giden bir halkı asla teslim alamazsınız"

​‘İÇ SAVAŞ BEKLENTİSİ ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK’

​İsrail ve ABD tarafından kışkırtılmaya çalışılan bir iç savaş beklentisinin boş bir hayal olduğunu vurgulayan Zamanpakbaz, İran halkının siyasi olaylar ile vatan sevgisini birbirinden ayırabilecek bir olgunluğa sahip olduğunu belirtti. Zamanpakbaz, "Halk kenetlenmiş durumda. Bombalar yağarken şehir meydanlarını yüz binlerce insan dolduruyor ve siyonist zihniyeti protesto ediyor. Bizler inançlı bir milletiz; vatanımızı savunmayı gurur, şehit olmayı onur sayarız" dedi.

‘TEK TARAFLI BİR SAVAŞ DEĞİL, EN SERT KARŞILIĞI VERİYORUZ’

​Basına yansıyan haberlerin genellikle tek taraflı olduğunu ve sadece İran’ın kayıplarına odaklandığını iddia eden iş insanı, İran’ın savunma kapasitesine dikkat çekti: "ABD ve İsrail tarafından çok ağır bir saldırı yapılıyor ama biz de en sert karşılığı veriyoruz. İran sadece İsrail’e değil, İsrail’e hizmet eden ve topraklarını kullandıran tüm bölge ülkelerine eş zamanlı olarak karşılık veriyor. Ülkemiz, kendi teknolojisiyle ürettiği ve düşmanı bile şaşkına çeviren füzelerle kendini savunuyor."

‘BİR GÖÇ DALGASI OLMAYACAK’

​Suriye örneğinden yola çıkarak İran’da bir göç dalgası yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna da yanıt veren Zamanpakbaz, "İran halkı, hayatı pahasına vatanını savunacaktır. Bombalar yağarken bile sokağa çıkıp işgalci zihniyete meydan okuyan bir halk asla ülkesini bırakıp gitmez. O kendini dünya lideri olarak gören ABD ve Trump gelsin Hürmüz Boğazını açsın bakalım gelebiliyor mu?

Bu savaşın kaybedeni, tetiğe ilk basanlar olacaktır. Asla kazanamayacaklar ve biz asla teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

‘KANLI FIRÇA İLE ÇİZDİKLERİ TABLO TERSİNE DÖNECEK’

​ABD ve İsrail’in bölgedeki stratejilerini sert bir dille eleştiren Zamanpakbaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "ABD ve İsrail, yeni Orta Doğu'da ellerinde kanlı bir fırça ile istedikleri resmi yaptılar ama onların İran için hayal ettikleri tablo tam tersi olacak. İran halkı, Türk halkı gibidir; aç kalır, susuz kalır ama vatansız ve bayraksız kalmaz, esaret altına asla girmez. Savaş ne kadar sürerse sürsün biz bu duruşu sergiliyoruz ve biz kazanacağız. Sadece kazanmakla kalmayıp, ABD ve İsrail'in karizmasını yok edecek, belki de bu iki kanlı elin dünyadan elini çekmesini sağlayacağız."

​VEKALET SAVAŞI YÜRÜTENLERE UYARI

​Açıklamalarının sonunda İran içindeki ayrılıkçı unsurlara da gözdağı veren Zamanpakbaz, "Ülkemizde ABD ve İsrail’e hizmet etmeyi düşünenler iki kere düşünsün. Vekalet savaşına girenler, vekilliğini yaptıkları güçler kaybedince en büyük zararı kendileri görürler. Bizler bu coğrafyanın kadim insanlarıyız. Binlerce kilometre öteden gelip çoluk çocuk öldüren ve ülkemizi kan gölüne çevirenlerle aynı yerde duranları asla anlayış göstermeyiz" diyerek sözlerini noktaladı.