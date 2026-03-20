KRİTİK UYARI: PETROLDEKİ ARTIŞ UZARSA

Uluslararası Para Fonu (IMF), enerji fiyatlarındaki yükselişin özellikle petrol üzerinden küresel ekonomiye yeni bir baskı dalgası yaratabileceği uyarısında bulundu.

ENFLASYON VE ÜRETİM ÜZERİNDE ÇİFTE RİSK

IMF’nin değerlendirmesine göre, petrol fiyatlarındaki artışın uzun süre devam etmesi durumunda küresel manşet enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesi olası. Aynı senaryoda üretimin de zayıflayabileceği ifade edildi.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Enerji maliyetlerindeki her dalgalanma, fiyatlar genel seviyesi ve ekonomik faaliyet üzerinde etkiler yaratabildiği için IMF’nin bu uyarısı Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da yakından takip ediliyor.