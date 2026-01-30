Husumetli olan Yiğit D. ile Mesut T. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yiğit D., tabancasını çıkararak Mesut T.'ye defalarca ateş açtı. Mesut T. sağ bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA