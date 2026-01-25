​ İ HALE MASASINDA "NET" DURUŞ

​ Occo Beach ihale süreci, basit bir kiralama işleminin ötesine geçerek Alanya siyaseti için gerçek bir turnusol kâğıdına dönüştü. Kamuoyunda "çantacı" olarak bilinen; liyakat ve hizmet üretmek yerine, sadece iş takipçiliğiyle ihalelere sızmaya çalışan yapılara karşı Başkan Özçelik’in tavrı son derece keskindi:

​ "Ben Alanya’da çantacı istemiyorum!"

​ Bu güçlü cümle sadece ihale salonunda yankılanmadı; tüm şehre "Eski alışkanlıklar kapıda kalacak" mesajını verdi. Ticaret yapmak isteyen herkese kapı açık olsa da Alanya gibi bir dünya markasının değerlerini korumak, "ince eleyip sık dokumayı" zorunlu kılar. Başkan, bu kritik sorumluluğu tereddüt etmeden üstlendi.

​ Bir Lider Portresi: Samimi, Şeffaf ve Kararlı

​ Sayın Özçelik ile gerçekleştirdiğim görüşmenin satır aralarında; iş dünyasından gelen rasyonel aklın, halktan biri olmanın getirdiği samimiyetle harmanlandığını gördüm. Karşımızda şu ilkelerle hareket eden bir profil var:

​ Eleştiriye Açık: "Yanlışımız varsa yazın, ama doğrusunu sormaktan çekinmeyin" diyebilecek kadar şeffaf.

​ Net Bir Beden Dili: Jestlerinden mimiklerine kadar tavizsiz, ne istediğini bilen ve kendinden emin bir duruş.

​ Demokratik Tutum: "Karalamaya hayır, yapıcı eleştiriye evet" anlayışıyla, halkın doğru bilgiye ulaşmasını önemseyen bir yönetim vizyonu.

​ Sonuç Olarak

​ Hafta boyunca hem halkın hem de siyasetin gündemini meşgul eden bu krizde; "Arka planda neler oluyor?" diye merak edenlere en net cevap, Başkan’ın bizzat duruşu oldu. Alanya halkı, kamunun malını koruyan ve usulsüz yaklaşımlara kapıyı kapatan bu kararlılığa tam not verdi.

​ Tebrikler Sayın Özçelik; Alanya’nın özlediği bu dik duruş ve dürüst yönetim refleksi için...



