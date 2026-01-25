​ "CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZULMÜ"

​ Hakan Halit Yeni, sosyal medya yoluyla paylaştığı mesajında, emeklilerin içinde bulunduğu durumu "Yüzyılın ayıbı" sözleriyle özetledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana emeklilere reva görülen en büyük adaletsizliğin Meclis oylamasıyla tescillendiğini savunan Yeni, karara "evet" oyu veren vekillere sert bir dille seslendi.

​ SANDIK MESAJI: "BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

​ Düzenlemeyi kabul eden siyasi partilere ve milletvekillerine yönelik uyarılarda bulunan Yeni, şunları kaydetti:

​ "Bugünü unutmayın. Sandık geldiğinde bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksiniz. Bu zulme 'hayır' diyerek karşı çıkanların ise sonuna kadar arkasındayız. Bugün emekli için mücadele edenleri asla unutmayacağız."

​ "GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİNİ DURDURUN"

​ SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ekonomik olarak bitme noktasına geldiğini vurgulayan HOTED Onursal Başkanı, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Muhalefetin bu konudaki tutumunu takdir ettiğini belirten Yeni, "Bir gram vicdanınız varsa bu gelir dağılımı adaletsizliğini durdurun. Emeklilerin sesine kulak verin ve gereğini yapın," dedi.

​ Açıklamasını toplumsal bir farkındalık çağrısıyla noktalayan Hakan Halit Yeni, bugün çalışanların da yarının emeklileri olduğunu hatırlatarak, "Unutmayın: Her emekçi bir emekli adayıdır. Bu büyük hatadan bir an önce dönülmelidir," ifadelerini kullandı.