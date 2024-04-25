Bade İşçil'de bomba itiraf: Tehlike yaratabilirim diye çağırmıyorlardı

Ünlü oyuncu Bade İşçil son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Programda yaşanmış gerçek hikayelerle empati kurarken, kendi hayatına dair de Taylan'ın sorularını yanıtladı. Taylan'ın güzellik ile ilgili sorusunda İşçil şöyle yanıt verdi:

'ARKADAŞLARIM EŞLERİNDEN SEVGİLİLERİNDEN KISKANIYORDU'





"Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden; yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında..

'TEHLİKE YARATABİLİRİM DİYE GÖRÜŞMELERE ÇAĞIRMAZLARDI'





Anlamsız buluyordum, kendini soyutluyorsun, kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun... Empati kurarken kendimi düşündüm..."

Kaynak: Haber Merkezi