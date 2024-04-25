- Magazin

Bade İşçil'de bomba itiraf: Tehlike yaratabilirim diye çağırmıyorlardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Bade İşçil, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu ve hayatıyla ilgili pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Bade İşçil'de bomba itiraf: Tehlike yaratabilirim diye çağırmıyorlardı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Bade İşçil son olarak Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Programda yaşanmış gerçek hikayelerle empati kurarken, kendi hayatına dair de Taylan'ın sorularını yanıtladı. Taylan'ın güzellik ile ilgili sorusunda İşçil şöyle yanıt verdi:

'ARKADAŞLARIM EŞLERİNDEN SEVGİLİLERİNDEN KISKANIYORDU'

"Varlık sebebim güzel olmak değil, öyle yaşamıyorum... Bir yere kadar takıldığım noktalar oldu, kızlarla arkadaşlıklarımda eşlerinden; yani sevgililerinden kıskandıkları zamanlar oldu lise zamanlarında..

'TEHLİKE YARATABİLİRİM DİYE GÖRÜŞMELERE ÇAĞIRMAZLARDI'

Anlamsız buluyordum, kendini soyutluyorsun, kız arkadaşlarından daha çok erkek arkadaşlarla geçinebiliyordum çünkü daha düz mantık, 'ay o tehlike, şöyle baktı' diye bile yorumluyorlardı çünkü, etraflarında olursam tehlike yaratabilirim gibi görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı hissederdim. Güzellik işte burada sorun... Empati kurarken kendimi düşündüm..."

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Son, ilgili

25 Nis 2024 - 20:58 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı mask
Gönül Dağı setinde taciz skandalı! Dava sonuçlandı
Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya sert sözler!''Tepemin tasını attırmasın'' mask
Fatih Altaylı'dan Süleyman Soylu'ya sert sözler!''Tepemin tasını attırmasın''
Bülent Şakrak ile sevgilisi konserde aşka geldi mask
Bülent Şakrak ile sevgilisi konserde aşka geldi
Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum' mask
Aylardır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında gelişme! 'Cennete gitmek istiyorum'
Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı mask
Survivor'da Berna ve Aleyna arasında kavga çıktı
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki... mask
Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber