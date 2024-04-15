Survivor'da Yunus Emre sonunda dayağı yedi: Ogeday çileden çıkınca...

Survivor 2024 All Star programında rekabet günden güne artmaya devam ediyor. Son olarak Hakan Hatipoğlu'nun elenmesiyle 84. bölüm yeni bölüm izleyici karşısına çıktı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandığı sırada Yunus Emre ile Ogeday birbirlerine ağır ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Ogeday, Yunus Emre'nin üzerine saldırıyor.

Yumruklar havada uçuşurken takım arkadaşları ikiliyi durdurmaya çalışsa da kavganın büyümesi önlenemiyor.

Program görüntülerinin şiddet içermesi sebebiyle sansürlenerek yayınlanması dikkat çekerken "Yunus Emre ve Ogeday diskalifiye olacak mı?" merak konusu oldu.

Gerilimin yükseldiği programda Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye karşı geçtiğimiz günlerde kullandığı sözler diskalifiye ihtimalini iyice artırmıştı.

"SURVIVOR'DAN NASIL AYRILACAKSIN MERAK EDİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Yunus Emre'ye sinirlenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?

Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" demişti.

Ilıcalı, sözlerine "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diye devam etmişti.

YUNUS EMRE'NİN CEZASI BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'nin 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını açıkladı. Ogeday'ın ceza almaması sonrası tepki gösteren Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı daha çok sinirlendi. Yunus Emre'nin 'boğazlama, tekme, ondan sonra bir şaplak olur. Bize ne geliyorsa ona da ondan gitsin' sözlerini sonrası Ilıcalı çok sert bir şekilde Yunus Emre'yi uyardı.