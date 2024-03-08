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Akdeniz'de deprem alarmı! Bu sabahki depremin ardından korkutan uyarı

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Muğla açıklarında bu sabah gerçekleşen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ege'de deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti

Akdeniz'de deprem alarmı! Bu sabahki depremin ardından korkutan uyarı mask
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Kandilli'ye göre sabah saat 07.27'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,4 olarak duyuruldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu depremin ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bektaş, Ege Bölgesi'nde deprem tehlikesinin arttığına dikkat çekti ve bölgedeki fay hatlarında gerilimin arttığını belirtti. Ayrıca, Girit-Rodos dalma-batma zonundan kaynaklanan büyük gerilmelerin, Muğla ve çevresindeki fayları sürekli olarak gerdiğini ve bu durumun Batı Anadolu deprem kümesinin daha da büyümesine neden olduğunu ifade etti.

Bektaş'ın açıklamalarına göre, son bir yıl boyunca Girit-Rodos dalma-batma zonunun kuzeye aktardığı stres, bölgedeki deprem riskini artırıyor. "Ege'de deprem tehlikesi dünden daha fazla" diyen Bektaş, bölge halkını ve yetkilileri olası büyük depremlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Karar

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08 Mar 2024 - 14:13 - Gündem

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